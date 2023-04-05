Ankara Yaşar Doğu Spor salonunda 1-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Üniversitelerarası Türkiye Güreş Şampiyonasının 3. günü geçilirken, Bayburt Üniversitesi sporcuları 1 Altın, 3 Gümüş ve 1 Bronz madalya ile şampiyonaya damga vurdu. Spor Bilimleri Fakültesi Araş. Gör. Talha Sert antrenörlüğünde kadınlar ve erkekler kategorisinde 3'er sporcuyla mücadele eden Bayburt Üniversitesi, tüm finallerde zirve mücadelesi verdi.



Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü adına 3 güreşçiyle yer alınan erkekler serbest stil 57 kiloda yarışan Emircan Çolak, tüm şampiyona boyunca rakiplerine toplamda yalnızca 1 puan vererek altın madalyanın sahibi oldu. 70 kiloda mücadele veren Serdar Sucu ise 2. olarak gümüş madalya kazandı. Yine Serbest stil 79 kiloda mücadele eden Kemal Bölükbaşı, 5. olma başarısı gösterdi.



Kadınlar kategorisinde mücadele eden 3 güreşçiden Semanur Kanlı, 55 kiloda 2. olarak gümüş madalyaya uzandı. 76 kiloda mücadele veren Cansu Deniz Saltık 2. olarak gümüş madalya elde ederken, Ebru Yılmaz ise 65 kiloda 3. olarak bronz madalya kazandı.



Güreş şampiyonalarında art arda gelen başarıları "Tabiri caizse güreşte sırtımız yere gelmiyor!" diyerek yorumlayan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Şampiyonların Üniversitesi ekolü için çeşitlendirdiğimiz disiplinlerin her birinde üstün başarılar sergileyen akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, artık uluslararası düzeyde ve millî takım formasıyla başarılar elde etme vizyonu için hazır.

Türkiye'deki tüm şampiyonalarda artık mutlaka madalya alacağımıza dair bir hakim görüş var. Biz artık favoriler ligindeyiz. Sınırları aşmak ve başarımızı uluslararası şampiyonalarda kanıtlamak için yeni ufuklara yelken açacağız.

Bu güveni veren ve tüm branşlarda layıkıyla mücadele eden sporcularımızı ve onları yetiştiren akademi paydaşlarımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını temenni ediyorum. Biz, madalya kazanma başarısından daha öte, madalya kazanma geleneği başarısından kıvanç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.