İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Rahmi Güney, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekmek fırınının açılış töreninde yaptığı konuşmada: "Bakanlığımızın 81 İlde 100 Ekmek Fırını projesi ile ilimize ve okulumuza güzel bir fırın kazandırdık. Üretilen ekmekleri başta okullarımız olmak üzere diğer kurumlara da ulaştırmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, fırınımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum." diyerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve ilimizdeki okul yöneticileriyle birlikte fırının açılışını yaptı.

Açılışın ardından ekmek yapım aşamalarını inceleyen Sayın Güney, görevlilere ve okul yöneticilerine kolaylıklar diledi.