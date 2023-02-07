“Bir Tır ile bin can için yola çıkıyoruz” yardım kampanyası

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği,Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği,Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği,Ümraniye Bayburt Derneği, Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Maltepe Şb,başta olmak üzere yardım kampanyası düzenlediler.

Toplanan yardımlar Tırlar la Deprem Bölgesine ulaştırılacak.

STK’lar dan Yapılan açıklamada:

Tüm Derneklerimiz ile Afet Bölgesine Birlik ve Beraberlik içerisinde yardıma koşuyoruz .

Şu an mevsim şartlarının Kış olmasının da etkisi ile ilk etapta Acil bir şekilde aşağıda belirttiğimiz malzemelere ihtiyaç vardır.

Hazır Gıda,Battaniye,Ekmek,Su,Mat,Çadır,Kışlık kıyafet ( Polar, Mont, Atkı,Bere,Eldiven),Bebek bezi,Kadın Hijyen Seti,Yağmurluk,Powerbank

Banka yolu ile Bağış bilgileri

Alıcı: Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı

İş Bankası/Fındıkzade Şubesi

TR05 0006 4000 0011 0680 7271 01

Alıcı: Bayburt kültür ve yardım derneği

Akbank /Kocasinan Şubesi

TR 10 0004 6001 8888 8000 0057 89