Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı önderliğinde,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,Marmara Bölgesi Bayburt Derneği,Anadolu Yakası Bayburt Derneği,Ümraniye Bayburt Derneği ve diğer Derneklerimizin de katkısıyla toplanan yardımlar İstanbul Ümraniye’den yola çıktı.

İstanbul’daki Bayburt Sivil Toplum Kuruluşları Deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımları İstanbul Ümraniye’den Kızılay vasıtasıyla Deprem bölgesine gönderdiler.

STK temsilcilerimiz,Bayburt Vakıf Başkanı Av.İsrafil Kahraman,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Vakıf Yöneticileri,Ümraniye’de yükleme alanında bizzat bulunarak çalışmalara eşlik ettiler.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman yaptığı açıklamada:

Milletimizin başı sağ olsun,Allah Milletimizin Memleketimizin yardımcısı olsun. Türkiye çok acı bir haberle güne uyandı.Bir imtihandan geçiyoruz.Ahirete intikal edenlere Allah rahmet eylesin.Biz Bayburtlular bu tür durumlarda genetik olarak organize oluyoruz.Birlik ve beraberlik içerisinde en fedekarane işleri yapar,hayırda yarışırız.Vakıf ve Derneğimiz her daim birlikte beraber yardım organize ederek bir nebzede olsa yaraları sarmaya gayret ediyoruz.Bu gün ilk etapta bir tır gıda yardımını hazırladık ve ihtiyaç sahiplerine gönderiyoruz.Bu tabiî ki yeterleri değil yardımlara devam edeceğiz.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş açıklamasında:

Dün sabah büyük bir Bir felaketle uykumuzdan uyandık.Ülkemiz ve Milletimiz bu felaketin altından kalkacak vaziyettedir.Bizlerde Sivil toplum kuruluşları olarak Deprem bölgesindeki kardeşlerimize bir nebzede olsa yardım yapmanın gayreti içerisindeyiz.On üç milyon insanımızın etkilendiği bu ortamda bizlerde Vakfımızla Derneklerimizle ihtiyaç sahiplerine destek olmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz.Bu gün Bir Tır yardım gönderiyoruz.Çalışmalarımız devam edecek.

“Bir Tır ile bin can için yola çıkıyoruz” yardım kampanyası kapsamında:

Deprem bölgesine ilk Tır da,Peynir,Makarna,Ton Balığı,Nohut,Barbunya,Makarna,Tahin Pekmez,Bulgur,Pirinç,Şeker,Mercimek,Dankek,Bisküvi,Çay,Kayısı,Meyve suyu,Kraker ve çeşitli gıda ürünleri gönderildi.

Yardım kampanyası devam ediyor.Toplanan diğer yardımlarda başka araçlarla önümüzdeki günlerde gönderilecek.