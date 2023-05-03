Kız Meslek Lisesi olarak hizmet veren ve restorasyon çalışması sonrası müzeye dönüştürülen tarihi bina bugün yeni haliyle görücüye çıktı. Tören, Bayburt Ortaokulu öğrencilerinin oluşan halk oyunları ekibi gösterileriyle başladı.

Bayburt Belediyesi tarafından 2019 yılında şehir müzesi yapılması amacıyla Bayburt Valiliği’ne devredilen Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan eski Kız Meslek Lisesi yapılan çalışmanın ardından Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesi ismiyle hizmete açıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, müzenin oluşmasında emeği olanlara teşekkür etti. Şehir merkezinde müzesi olmayan Bayburt'un müzeye kavuşmasından dudyduğu mutluluğu ifade eden Pekmezci, binayı belediye olarak Bayburt Valiliği'ne müze yapılması şartıyla tahsis ettiklerini hatırlattı. Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi'ne teşekkürlerini ileten Milletvekili Fetani Battal da müzeye Dede Korkut adının verilmesinin çok derin anlamlar içerdiğini söyledi.

Bayburt'un geçmişi ile geleceği arasında bir irtibatın kurulmasına vesile olan müzenin hayırlı olması temennisinden bulunan Vali Ceneyt Epcim ise, müzenin Bayburt'un Dede Korkut markasına katkı sağlayacağını belirtti.

Dede Korkut soylamalarının okunduğu törende daha sonra müzenin açılışı gerçekleştirildi. Müze hakkında Bayburt Valisi Cüneyt Epcim tarafından davetlilere bilgi verildi.

Müzenin açılış törenine Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.