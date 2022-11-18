Cumhuriyetin bir simgesi olarak 1924 yılında yapımı tamamlanarak hizmete açılan Bayburt Saat Kulesi, 100 yılı bulan yorgunluğun ardından Bayburt Belediyesi tarafından restorasyon çalışmasına tâbi tutulmuştu.

Bayburtlu taş ustası İslam Gülhan'ın başında bulunduğu ekip, restorasyonu kusursuz bir şekilde tamamladı. Bayburt Belediyesi bugün Bayburt Saat Kulesi'nin yeniden hizmete açılışı için tören düzenledi. Tören Bayburt Belediyesi çalışanı Mimar Metin Kalkan'ın proje hakkında verdiği bilgilerle başladı.

Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan restorasyon projesinin Erzurum Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını ve haziran ayında projesi yapılarak yükleniciye teslim edildiğini söyledi.

Kulenin aynı cins malzeme ve aynı teknikle yapıldığını ifade eden Metin Kalkan, çalışmanın 983 bin liraya mal olduğunu aktardı.

Bayburt Berlediye Başkanı Hükmü Pekmezci, saat kulenin yapımının tarihi sürecinden bahsederek, Bayburt Belediyesi'nde o gün yapım kararı alan ekibi, Bayburtlu taş ustası Muhyeddin Usta ve Sürmeneli İbrahim Usta'yı rahmetle ve minnetle yad etti.

Restorasyon çalışmasını titizlikle sürdürdüklerini söyleyen Pekmezci, projede emeği olan mimarlara ve restorasyon çalışmasını tamamlayan taş ustalarına teşekkür etti.

Başkan Pekmezci, "Bugün mutluyuz, çünkü kuleyi ilk yapıldığı haline getirmiş bulunuyoruz. Artık saat kulesi bizden sonra gelen nesillere Cumhuriyetin bir armağanı olarak yine saati gösterecek ve biz de onun mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de yapılan çalışmanın çok önemli olduğunu ifade ederek, Bayburt'a hayırlı olması temennisinde bulundular.

Törende restorasyon çalışmasını sürdüren ekibin başında bulunan taş ustası İslam Gülhan'a Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından plaket takdim edildi.

Tören, Bayburt Yeni Cami İmam Hatibi Enis Aslan dua ettirmesi ve kurdela kesimi ile son buldu.