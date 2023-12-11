Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, törende yaptığı konuşmada, "Ülkemizin güvenliği için gecesini gündüzüne katan, adaletin bekçisi olacak çağdaş polisler olarak yetiştirildiniz. Bu sorumluluğu omuzlarınıza alırken ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenin teminatı olacaksınız. Kuruluşundan bugüne kadar, ülkemizde huzur ve güvenliği sağlamayı, vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile namusunu korumayı, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü kanunlardan, desteğini de halktan alan geçmişi şanla ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı; bugün dünyanın sayılı teşkilatlarından biridir.

Bu gücü bizlere sağlayan, vatanımız uğruna hayatını feda eden Şehitlerimize ve Gazilik onuruna erişen Milletimizin asil evlatlarına minnet ve şükran borçluyuz. Bu bilinçle; Emniyet Teşkilatımızın köklü kurumsal kültürü doğrultusunda gerekli eğitimlerinizi aldınız ve polis olmaya hak kazandınız. Aldığınız eğitimler doğrultusunda, bugün burada yapacağınız yemine sadık kalarak, kutsal mesleğinizde vatan sevgisi, merhamet ve adalet içerisinde mücadele vereceğinizi asla unutmayın. Meslek hayatınız boyunca toplumun menfaatini şahsi menfaatlerinizin üzerinde tutup, görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza yürekten inanıyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de “Gençlerimizin yetişmesinde emeği geçen Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel’i tebrik ediyorum. Çalışma arkadaşlarını yürekten kutluyorum. Karşımızda dimdik ve yiğitçe bekleyen ve yarınlarımızdan ümit var olduğumuz polis teşkilatımızın yeni mensuplarını görüyoruz ve gurur duyuyoruz. Sevgili gençler ilimizde belli bir zaman diliminde bulundunuz. Bayburt, size bir baba ve ana ocağı gibi kucak açtı.

Sizin varlığınızla şehrimiz anlam kazandı. Bugün sizleri gönderirken bir taraftan hüzünleniyor, diğer bir taraftan da Anadolu’nun dört bir yanına sizin gibi yiğitlerin göreve başlamasının mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayburt’ta yaşadığınız ve eğitim aldığınız müddetçe gördüğünüz güzellikleri dostlarınızla paylaşın. Ama beklemediğiniz durumlar olduysa onları da lütfen yüreğinizin bir yerinde bırakın orada kalsın. Al yıldızlı bayrağın gölgesinde, Anadolu’nun dört bir yanında görev alacak olan yiğitler yolunuz ve bahtınız açık olsun" şeklinde konuştu. Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş’in selamlama konuşmasının ardından 29. dönem birincisi Hüseyin Kulak, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Dereceye giren öğrencilere Vali Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından diploma ve hediyeler verildi. Yemin töreninin ardından öğrencilerin kep atmasıyla sona eren programa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet, Bayburt İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve polis adaylarının aileleri katıldı.