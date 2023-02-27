Bir gurup taraftar,Önce Fenerbahçe sonra Beşiktaş tribünlerinde,sporu siyasete alet ettiler.

Cumartesi günü Konyaspor'u Kadıköy'de ağırlayan Fenerbahçe tribünleri yaşanan deprem nedeniyle iktidarı suçlayıp "hükümet istifa" sloganları attı.Dün akşam da benzer olay Dolmabahçe'de yaşandı...

Maç öncesi tribünleri dolduran bir gurup taraftar,Beşiktaşlı taraftarlar ‘hükümet istifa’ sloganları attı.

Maçın ortalarına doğru “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratı yapan Beşiktaş taraftarları “hükümet istifa” sloganlarını sürdürdü.

Bayburt Özelidare spor Kulübü,sporu siyasete alet edenlere karşı basın açıklaması yaptı.

Bayburt Özelidare spor Kulübünden yapılan açıklama:

KULÜBÜMÜZDEN AÇIKLAMA

Türk’lerin Anadolu da ilk yerleştikleri bölgelerden olan Bayburt, Bayburt Halkı ve Büyük Bayburt Spor camiası dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır.

“DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ”

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde, nüfus ölçeğinin çok çok üzerinde katkı vererek depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışan Bayburt halkı olarak devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon Büyük Türkiye ailesinin tarafındayız.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde çirkin bir siyasete payanda olmayacağımızı; olanları da en şiddetli şekilde kınadığımızı Tarih ve Millet huzurunda beyan ederiz.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR KULÜBÜ