3.Lig C Gurubunda Mücadele eden Bayburtözelidarespor ilk maçını Gençosman stadında Çorlusporla oynadı.

Bu gün saat 15.30 ‘da Gençosman stadında Çorlusporu ağırlayan Bayburtözelidarespor ilk maçında Çorlusporu tek golle geçti ve hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.

Bayburtözelidarespor Ali Burak Atmacanın 73.dakikada attığı tek golle 3 puanın sahibi oldu.

İkinci yarının 15 dakikasından sonra oyuna hakim olan temsilcimiz gol yollarında da etkili olmaya başladı. 73. dakikada rakip takımın serbest vuruş atışında kontra atak çıkan temsilcimiz, Mehmet Aygün’ün pasında topla buluşan 9 numaralı oyuncu Ali Burak Atmaca'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında sonuç değişmedi.

Temsilcimiz maçtan 3 puanla ayrılarak lige iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Bayburt Özel İdarespor ligin ikinci haftasında 15 Eylül'de 52 Orduspor ile deplasmanda karşılaşacak.