Türkiye Kupası bu yıl yeni formatıyla ilk kez oynanacak. Yeninden grup aşamasına dönülen Türkiye Kupası'nda 24 takım lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer ekip ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden 5 takım, doğrudan grup müsabakalarına katılırken, diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grup aşamasına adını yazdıracak.

1. Eleme Turu'nda eşleşmeler şöyle:

Bayburt Özel İdare Spor - Serhat Ardahan Spor

Şırnak Petrol Spor Kulübü - Kurtalan Spor

Bitlis Özgüzeldere Spor - Hakkari Zap Spor

Dersimspor - Adıyaman FK

23 Elazığ FK - 12 Bingöl Spor

Kelkit Hürriyet Spor Kulübü - Kars 36 Spor

Kahramanmaraş Spor - Nevşehir Belediyespor

Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis Belediyespor

Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü

Çankırı FK - Kırıkkale Futbol Spor Kulübü

Uşak Spor - 1922 Konyaspor

Bucak Belediye Oğuzhan Spor - Denizlispor

Zonguldak Kömürspor - Bartınspor

Sinopspor - Düzcespor

Bozüyük Vitraspor - Bursaspor

Yeşil Yalova FK - Yeni Çan Spor