Türkiye Kupası bu yıl yeni formatıyla ilk kez oynanacak. Yeninden grup aşamasına dönülen Türkiye Kupası'nda 24 takım lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer ekip ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden 5 takım, doğrudan grup müsabakalarına katılırken, diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grup aşamasına adını yazdıracak.
1. Eleme Turu'nda eşleşmeler şöyle:
Bayburt Özel İdare Spor - Serhat Ardahan Spor
Şırnak Petrol Spor Kulübü - Kurtalan Spor
Bitlis Özgüzeldere Spor - Hakkari Zap Spor
Dersimspor - Adıyaman FK
23 Elazığ FK - 12 Bingöl Spor
Kelkit Hürriyet Spor Kulübü - Kars 36 Spor
Kahramanmaraş Spor - Nevşehir Belediyespor
Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis Belediyespor
Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü
Çankırı FK - Kırıkkale Futbol Spor Kulübü
Uşak Spor - 1922 Konyaspor
Bucak Belediye Oğuzhan Spor - Denizlispor
Zonguldak Kömürspor - Bartınspor
Sinopspor - Düzcespor
Bozüyük Vitraspor - Bursaspor
Yeşil Yalova FK - Yeni Çan Spor