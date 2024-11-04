Bayburt Özel İdarespor ilk yarısında öne geçtiği maçın ikinci yarısının son 25 dakikasında 10 kişi kalan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamadı.
Lige Küçükçekmecespor’a Gençosman’da farklı mağlup olan, ardından Süper Lig devi Samsunspor’a penaltılarda kaybederek kupaya veda eden Bayburt Özel İdarespor Aydın ekibi Efeler 09 takımından 1 puan çıkarabildi.
Didim Atatürk Stadı’nda saat 14.00’te Cansu Tiryaki’nin yönetimiyle oynanan maçın ilk yarsını temsilcimiz 1-0 önde kapattı. Temsilcimizi öne geçiren golü Ali Burak Atmaca 33. dakikada attı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 66. dakikada Efeler 09 takımından Berkan Ünal kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Son 25 dakikaya 10 kişi kalan rakibi karşısında 1-0 önde giren Bayburt Özel İdarespor, üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi ekip 73. dakikada Burak Göksel'le durumu 1-1'e getirdiği golü buldu. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Temsilcimiz 9. hafta sonunda puanını 10'a çıkararak, puan cetvelinde 12. sırada yer aldı.
Bayburt Özel İdarespor 10. hafta maçını 10 Kasım 2024 Pazar günü saat 14.00'te Gençosman Stadyumu'nda Konya ekibi Anadolu Selçukspor ile oynayacak.