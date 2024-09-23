Saat 15.30’da başlayan maçı Kemal Savaş, Yusuf Şimşek ve Burak Menteşe üçlüsünün yönetti. Bayburt taraftarının maça ilgisi yine azdı. Tribünlerin beşte biri dahi dolu değildi.

Maçın ilk yarım saatinde her iki takımda gol yollarında etkili olacak bir pozisyon üretemedi.

Bayburt Ozel Idarespor Osmaniyesporu Tek Golle Avladi 1-132. dakikada sağdan gelişen atakta Muhammet Eşref Bayansal ceza sahasına orta yaptı. Rakip oyuncuların arasında topa çok iyi yükselen Ali Burak Atmaca kalecinin uzanamayacağı köşeden topu filelerle buluşturdu.

İlk yarının son dakikalarında Osmaniyespor bulduğu bir pozisyonda etkili olamadı. Uzatma dakikalarında da Osmaniyespor’un atakları oldu. Osmaniyespor’un son atağına kadar maçı devam ettiren hakem Kemal Savaş, son pozisyon Bayburt Özel İdarespor’un lehine kontra atağa dönüşünce maçın son düdüğünü çaldı. Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü maçın bitiş düdüğüyle birlikte hakeme koştu. Duruma itiraz eden Cevdet Uzunköprü sarı kart gördü.

Bayburt Özel Idarespor Osmaniyesporu Tek Golle Avladi-1Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan pozisyonlarda gergin anlar yaşandı. Bu pozisyonların birinde hakeme itiraz eden Osmaniyespor Teknik Direktör Gürkan Ferhatoğlu da maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Her iki takımda ikinci yarıda gol yollarında etkili olamadı. 8 dakika uzatma gören maç Bayburt Özel İdarespor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Aldığı galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Bayburt Özel İdarespor, dördüncü hafta maçında Karabük İY deplasmanına konuk olacak.