Tüm geliri depremzedelere bağışlanacak olan maç 26 Şubat 2023 Pazar günü Gümüşhane Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Her iki kulüp yönetiminin ortak görüşleri doğrultusunda alınan karar ile yapılacak olan maç için özel olarak hazırlanan 5 bin adet hatıra bileti Gümüşhanespor tarafından satışa sunuldu. Kırmızı Beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Dostluk maçımızda deprem bölgesi için tek yürek oluyoruz.

Bu kapsamda kardeş kulübümüz Bayburtspor ile dostluk maçı gerçekleştiriyoruz" denildi. Öte yandan biletlerin bedelleri protokol tribünü için 100 lira, Kuşakkaya, Karaca ve Limmi tribünleri için ise 50’şer lira olarak belirlendi.

Tüm geliri depremden etkilenen vatandaşlara aktarılacak karşılaşma için bilet almak isteyenler kulübün resmi sitesi olan

https://gumushanespor.org/product/2021-2022-sezonu-hatira-bileti/

adresinden web sitesi üzerinden satın alabilir.

Taraftarlar ayrıca bu organizasyon için açılan hesaba havale veya eft ile bağışta da bulunabilecek.

HESAP ADI: Gümüşhane Sportif Faaliyetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi IBAN: TR45 0006 2001 2170 0006 2975 65