Bayburt Özel İdare Spor Nazilli Belediyespor deplasmanından 2-0 mağlup oldu.

8 haftayı 1 puanla kapatan ve hafta içinde teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile yollarını ayıran Bayburt Özel İdarespor takımın başına tanıdık isim Bülent Topuzoğlu’nu getirmişti. Bayburt Özel İdarespor, 9. Hafta maçında Aydın deplasmanına konuk oldu.

Nazillispor Belediyespor ile karşılaşan Bayburt Özel İdarespor karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Nazilli Belediyespor’a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Gökhan Göksu, 74. dakikada ise Fatih Üge attı.

Bayburt Özel İdarespor, 10. haftada 15 Ekim 2022 saat 14.00’te Gençsoman Satadyumu’nda ligde son sıralarda yer alan Bursaspor’u ağırlayacak.