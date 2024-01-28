Bayburt Özel İdare Spor Büyükçekmece Tepecik spor deplasmanından 1 puan aldı.
Bayburt Özel İdare Spor İstanbul Büyükçekmece Tepecik spor la yaptığı karşılaşma saat 14.00 de başladı.
Maçın 44. dakikasında ev sahibi ekipten takımı 1-0 öne geçti
Bayburt Özel İdare Spor İlk yarının son dakikalarında bulduğu golle maçı berabere getirdi.
Bayburt Özel İdare Spor puanını 7’ye çıkardı.
Bayburt Özel İdare Spor haftaya Gençosman stadyumunda Erbaa sporla karşılaşacak.
Haftanın Maçları:
Tepecikspor – Bayburt Özel İdare Spor 1-1
Erbaaspor – 1922 Konyaspor 2-1
Ağrı 1970 Spor – Akhisarspor 2-1
Bornova 1877 – Karaköprü Belediyespor 3-2
Darıca Gençlerbirliği – Silivrispor 0-2
Fatsa Belediyespor – Osmaniyespor FK 1-1
Kuşadasıspor – Belediye Kütahyaspor 1-0