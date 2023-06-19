Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi,AK Partiden Bayburt Milletvekili seçilen Prof.Dr. Orhan Ateşle Derneklerimizi kahvaltı programında buluşturdu.

Programın açılış konuşmasını yapan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Dernek başkanlarımıza programa katılımlarından dolayı teşekkür etti ve birlik ve beraberliğimize vurgu yaptı.

Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman da Dernek Başkanlarımıza bir selamlama konuşması yaptı.

Kahvaltı programına Arpalı Belediye Başkanı da katıldı.Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur da programda söz alarak Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin Bayburt toplumu için önemine değindi.Dernek başkanlarımıza teşekkür etti.Yaz aylarında tüm Dernek başkanlarımızı Bayburt’a davet etti.

Sivil Toplum kuruluşlarımızın Başkanlarıyla tanışmak için Programa katılan Bayburt Milletvekili Orhan Ateş,Dernek Başkanlarımıza seslenerek Bayburt için çalışma vakti olduğunu,Türkiye yüzyılının başladığı belirtti ve Dernek Başkanlarımızın sorularını yanıtladı.

Programa Bayburt Milletvekili Prof.dr.Orhan Ateş,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur

Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.