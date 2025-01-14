Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş İstanbul Sultanbeyli AK Parti gençlik kollarının kongresine katılmak için geldiği Sultanbeyli’de,Sultanbeyli Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş Hemşerilerimizin Bayburt ve İstanbul’da yaşadıkları sorunlarını dinledi ve Bayburt için yapılan çalışmaları anlattı.

Sultanbeyli Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Yakut Bayburt Milletvekilimiz Prof.Dr.Orhan Ateş’in Derneklerini ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini ifade ederek siyasilerimizin hemşerilerimizle buluşmasının ve sorunlarını dile getirmesinin önemli olduğunu ifade ederek Milletvekili Orhan Ateş’e teşekkür etti.

Ateş Tüm Türkiye’de Hemşerilerimizin ikamet ettikleri Dernek kurdukları her yerde Hemşerilerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz dedi.

Ateş 2025 yılında Bayburt’ta bir çok projenin tamamlanacağını ifade ederek hemşerilerimizin İl dışındaki beraberliklerinin önemli olduğunu ifade etti.

Sultanbeyli Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneğindeki toplantıya Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yılmaz Yucel Öz ,Anadolu yakası Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Doğan,Bayburt AK Parti Gençlik kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu,Bayburt Gündem Gazetesi İmtiyaz sahibi Mehmet Demirer,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk,AK Parti Suntalbeyli Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Öz ve Bayburtlu Hemşerilerimiz katılım sağladı.

Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş Hemşerilerimizle birlikte Sultan Beyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ı makamında ziyaret ettiler.