Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş "Hemşerilerimizin Sağlığı birinci önceliğimiz"dedi.

Ateş yaptığı açıklamada:

Sağlık Bakanlığımız tarafından "Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Bayburt Merkez ve ilçelerimizde görevlendirilmek üzere 7 Uzman, 52 Pratisyen Hekim,toplam 59 doktorun kadro tahsisi gerçekleştirildi dedi.

Bayburt Devlet Hastanesine 24,Bayburt Aydıntepe ilçe Devlet hastanesine 6 Doktor, Bayburt Aydıntepe Toplum Sağlığı Merkezine 2.Bayburt Demirözü İlçe Devlet Hastanesine 6,Bayburt Demirözü İlçe Toplum sağlığı Merkezine 1,Bayburt İl Ambulans servisi Komuta kontrol Merkezine 3.Bayburt KKK.17.Komando Tugayı 2.Komando Taburu (Bayburt Devlet Hastanesine)2, Bayburt KKK.17.Komando Tugayı 3.Komando Taburu (Bayburt Devlet Hastanesine)2, Bayburt KKK.17.Komando Tugayı 4.Komando Taburu (Bayburt Devlet Hastanesine)2, Bayburt KKK.17.Komando Tugayı 5.Komando Taburu (Bayburt Devlet Hastanesine)2,Bayburt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 2,Bayburt Devlet Hastanesi Acil Tıp.1,Bayburt Aydıntepe İlçe Delet Hastanesi Aile Hekimliğine 1,Bayburt Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına 1, Bayburt Devlet Hastanesi Genel Cerrahi1, Bayburt Devlet Hastanesi Radyoloji bölümüne 1, Bayburt Devlet Hastanesi Tıbbi Kimya Radyoloji Bölümüne 1, Bayburt Devlet Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji bölümüne 1, Bayburt Devlet Hastanesi Yoğun bakım bölümüne 1 doktorun tahsisi gerçekleşti.