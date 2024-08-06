1947 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Hemşeri Derneğinde üç yılda bir yapılan kongrelerin tarihleri Belli oldu.

Bu yıl 12.ayda yapılacak olan Bayburt Kültür ve yardım Derneği genel kurulundan 3 ay önce Şube Kongreleri yapılacak.

Önceki dönemlerde Şubelerden seçilen delegeler Genel kurulda oy kullanıyordu. Yapılan tüzük değişikliği gereği bu yıl şubelere 2 yıl önce üye olan ve 2024 6. Ayın sonu itibariyle aidat borcu olmayan herkes oy kullanabilecek.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Şube Kongreleri

10.00 Çorlu-15.00 Avcılar...08/09/2024

10.00 Ataşehir-15.00 Tuzla…15/09/2024

10.00 Esenler-15.00 Bahçelievler…22/09/2024

12.00 Bağcılar…29/09/2024