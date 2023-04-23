Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bayramın üçüncü günü İstanbul’da Köy Dernek Başkanlarıyla Sabah kahvaltısında bir araya gelerek Bayramlaştı.

Bayramlaşma programında 19.su düzenlenecek olan Bayburt Kültür ve yardım Derneği Geleneksel Köyler arası Futbol turnuvası hakkında bilgi verdiler.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Dernek Başkanlarına yaptığı konuşmada Futbol Turnuvasının bir araya gelmekteki önemine vurgu yaparak birlik ve beraberliğimizin önemini belirtti.

Başkan Durmuş Katılım sağlayan Dernek Başkanlarının Bayramını kutladı.

Programa ev sahibi Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi ve Baysiad Başkanı Yaşar Yerlikaya,Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nejdet Akbulut,Bayburt gündem gazetesi İmtiyaz sahibi Mehmet Demirer,Bakırköy İmam hatip Lisesi Müdürü Yusuf Erkul, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk,Taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Erkul,Alıçlık Köyü Dernek Başkanı Reşat Pala,Hacıoğlu Köyü Dernek Başkanı Emrah Tekel,Yolaltı Köyü Dernek Başkan yardımcısı Erdal Özdoğan,Aksaçlı Köyü Dernek Başkanı İbrahim Gazioğlu Gökler Köyü Dernek Başkanı Azizi Coşkun,Pamuktaş Köyü Dernek Başkanı Saadettin Çelebi,Aydıncık Köyü Dernek Başkanı İskender Dinçer,Alapelit Köyü Dernek Başkanı Aykut Demir,Çayıryolu Köyü Dernek Başkanı Fikret Bayındır,Yukarı Kırzı Köyü Dernek Başkanı Şeref Durmuş,Danışment Köyü Dernek Başkanı Yener Pınar,Gökçedere Beldesi Dernek Başkanı Bayram Şeker,Oruçbeyli Köyü Dernek Başkanı Murat Yıldırım,Sanatçılarımızdan Muhsin Bayburtlu,Sehlan Burak katıldı.

Bayramlaşma Programında Geleneksel Futbol turnuvası hakkında konuşuldu.