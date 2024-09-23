Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler Şubesinin Kongresi Arpalı derneğinde gerçekleşti.

Kongre Divan seçimiyle başladı. Kongrede Divan Başkanlığına Vedat Polat,Divan Üyeliklerine,Güven Altuntaş,Fethi Meral,Bülent Subay seçildi.

Kongre İstiklal Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kongrede Divan Başkanı Vedat Polat Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş’un rahatsızlığından dolayı kongreye katılmadığını belirtti ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerini ilettiğini ifade etti.

Kongreye tek listeyle gidildi. Halihazırda Bahçelievler şube Başkanlığı yapan Ahmet Yılmaz ve yönetimi oy birliğiyle seçildi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler Şubesinde Ahmet Yılmaz tekrar başkan seçildi.

Kongrede açılış konuşması yapan Ahmet Yılmaz Dernek mekanının satılmasından dolayı Dernek kongresini Arpalı Derneğinde yaptıklarını ifade etti.Yeni seçilen Yönetimiyle ve üyelerinde desteğiyle yeni bir Dernek yeri kiralanacağını bu konuda çaba sarf ettiklerini belirterek yakında yeni Dernek mekanını en kısa zamanda açacaklarını söyledi.