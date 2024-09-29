1947 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Hemşeri Derneği olan Bayburt Kültür ve yardım Derneği Şube kongrelerinin sonuncusunu İstanbul Bağcılar şube kongresiyle tamamladı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Şube Kongrelerinin tamamlanmasının ardından Aralık ayında Genel Merkez Kongresini gerçekleştirecek.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Kongresi Bağcılar Şube Dernek Merkezinde gerçekleşti.

Kongre Divan Başkanlığı seçimiyle başladı. Şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okundu.

Divan Başkanlığına Osman Birlik,Divan Katipliğine Ünal Yaşaroğlu ve Ali Yurdunkulu seçildi

Kongre Şube Başkanı Muharrem Aktürk’ün açılış konuşmasıyla başladı.

Kongreye Bağcılar Belediye Başkan yardımcısı Fatih Sarıaslan,Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Erhan Kazel,Bağcılar Belediyesi Fen işleri Müdürü Nejdet Akbulut,Siyasiler ve hemşerilerimiz katıldı.

Kongrede Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Kongreye katılan tüm Hemşerilerimize teşekkür etti.

Durmuş Konuşmasında:Bağcılar Şubesini nasıl ve hangi şartlarda kurduklarını anlattı.

Bağcılar Şube Başkanlığına aday olan Yılmaz Akay konuşmasında:

Dernek seçiminin adaletsiz olduğunu belirterek Divan Başkanını kınadığını belirtti ,tepkiler üzerine Divandan özür diledi.

Adayların konuşmasının ardından seçimlere geçildi.

Aday Yılmaz Akay Seçimlerin adil olmayacacağını gerekçe göstererek seçimden çekildiğini belirtti.

Seçimde yapılan açık oylamada ,oy çokluğuyla Muharrem Aktürk yeniden Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı seçildi.