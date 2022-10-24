Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar şubesi Pandemi sürecinde Dernek yeri kapanmıştı.Yeni Seçilen yönetim seçilmesinin ardından yaklaşık bir yıl sonra Dernek şubesini Harami Dere mevkiinde yeni bir mekanda tekrar açtı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar şubesi açılış programı Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Şube Başkanı Hayrettin Şimşek açılış konuşması yaptı.Şimşek konuşmasında Dernek şubesinin açılış sürecinde öncelikle yönetim kurulu arkadaşlarıma ve bize yer tahsis eden Yüksel Çınara ve Bayburt Kültür ve yardım Derneği Başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum dedi.

Şimşek ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi Durmuş Şahin’e ,açılışımıza katılan tüm hemşerilerimize,yönetim kurulum adına teşekkürlerini ifade etti.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş konuşmasında Derneklerimizin faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor.Dernek Şubemizin yeni mekana kavuşmasında Şube Başkanımız ve yönetimine,katkılarından dolayı işadamı Yüksel çınar’a ve Açılaşa katılım sağlayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum dedi.

Genel Başkan Hicabi Durmuş Taksim Atatürk Kültür Merkezinde 9 Kasımda yapacakları Dede Korkut sempozyumu haklkında bilgi verdi ve hemşerilerimizi sempozyuma davet etti.

Açılışa katılan Bayburtlu hemşerimiz İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek hemşerilerimize yaptığı konuşmasında Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin 1947 yılında kurulmuş Türkiyenin ilk hemşeri Derneği olması hasebiyle köklü bir Dernek olduğunu belirterek Şube yerinin açılışında emeği geçen Başkan ve yönetimine,yer tahsis eden işadamımıza ve katılım sağlayan hemşerilerimize teşekkürlerini ifade etti.

Açılış Programına İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek,Bayburt Kültür ve yardım Dernepi Genel Başkanı Hicabi Durmuş,yönetimi ve kadın kolları, Bayburt Kültür ve yardım Derneği bir önceki Dernek Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan,Dernek Şube Başkanları,Köy Dernek Başkanları ve hemşerilerimiz katıldı.

Açılış Derneğin önündeki arazide bar oyunları ve Bayburtlu sanatçılar Muhsin Bayburtlu ve Naim Coşkunun türküleriyle devam etti.

Açılışta hemşerilerimize yemek ikramı yapıldı.