İlk önce Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına Hakan Polattimur,Divan Üyeliklerine Zafer Atasoy ve Muammer İnci seçildi.

Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Şube Başkanı Hayrettin Şimşek açılış konuşması yaptı.

Şimşek konuşmasında:Elimizden geldiğince Bayburt Kültür ve yardım Derneğini temsil etmeye çalıştık.Başkanlığım sürecinde bana ve yönetimime her daim Maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Yönetim kuruluna işadamlarımıza ve özellikle Yüksel Çınar Abime teşekkür ediyorum dedi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin yeni Başkanı bir önceki dönem şube Başkanı Sehlan Burak yeniden seçildi.

Başkanın konuşmasından sonra seçime gidildi. Seçimde aday olduğunu açıklayan,Derneğin bir önceki Başkanı Sehlan Burak ve yönetimi oy birliğiyle ,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Şube Başkanlığına seçildi.

Divan Başkanından söz alan Bağcılar Şube Başkanı ve Sırakayalar Köyü Dernek Başkanı Vedat Polat Başkan Hayrettin Şimşek’in çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Muharrem Aktürk Derneğe maddi ve Manevi desteklerini esirgemeyen İşadamlarına teşekkür etti.

Hayrettin Şimşek seçimin ardından İşadamı Yüksel Çınara Şubenin giderleri konusunda maddi ve Manevi desteklerinden dolayı İşadamına Derneğin Bayrağını hediye etti ve kendisine teşekkür etti.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu.

Başkan Sehlan Burak

Erdinç Demirer

Alp Burak Çatalbaş

Cahit Tüfekçi

Emin Çavdar

Faik Seymen

Efkan Ateş

Fatih Kaya

Halit Akdeniz

Hamza Kara

Mahmut San

Mehmet Uzunhan

Metin Alp

Muhsin Karaer

Nizamettin Burak

Rahman Arslantaş

Recep Çelikkanat

Sefa Yağmurdereli

Şemsettin Polat