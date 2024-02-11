Bayburt Kültür ve yardım Derneği 21 Şubat Kutlamaları için yapılacak olan Bayburt Gecesinin biletlerini Dernek Başkanlarına teslim etti.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş 21 Şubat Kutlama programının detaylarını anlattı. Genel Başkan Hicabi Durmuş 21 Şubat Şehitlerimizi anmak için 106 Hatim okunduğunu ve 21 Şubat Çarşamba günü Eyüp sultan Camiinde öğle Namazı sonrası Mevlidi şerif okunacağını belirtti.

Dernek Başkanları istişare ve Biletlerin dağıtımı İstanbul Bahçelievler Abdurrahim Karakoç Kültür merkezinde Kahvaltı programıyla gerçekleşti.

Programa Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Özhan

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi Muhtarı Bayram Kırmızı

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk

Sultangazi Bayburt Dernek Başkanı Ercan Saymaz

Sancaktepe Köyü Dernek Başkanı Şaban Türk

Yolaltı Köyü Dernek Başkanı Erdinç Demirer

Alapelit Köyü Dernek Başkanı Köksal Tosun

Saraycık Köyü Dernek Başkanı Kemalettin Öztürk

Bağcılar Çınar Mahallesi Muhtar adayı Murat Yerli

Tomlacık Köyü Dernek Başkanı Celal Taşdemir

Taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Erkul

Çatalçeşme Köyü Dernek Başkanı Cem Kaya Ilgaz

Karayaşmak Köyü Dernek Başkanı Erol Atasoy

Aydıncık Köyü Dernek Başkanı Yaşar Dinçer

Alıçlık Köyü Dernek Başkanı Reşat Pala

Yukarı Kırzı Köyü Dernek Başkanı Şeref Durmuş

Danişment Köyü Dernek Başkanı Yener Pınar

Sırakayalar Köyü Dernek Başkanı Erdoğan Türk

Güzelce Köyü Dernek Başkanı Gürbüz Uçar

Dağtarla Köyü Dernek Başkanı Bayram Kırmızı

Sakızlı Köyü Dernek Başkanı Suat Çelik

Petekkaya Köyü Dernek Başkanı Ahmet Özhan

Masat Köyü Dernek Başkanı Mücahit Köse

İğdir Köyü Dernek Başkanı Ali Kacır

Helva Köyü Dernek Başkanı Mikail Kocabey

Çiftetaş Köyü Dernek Başkanı İlyas Çavuşoğlu

Kurbanpınar Köyü Dernek Başkanı Kadir Gül

Ağören Köyü Dernek Başkanı Mehmet Karakullukçu katıldı.

Kahvaltının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.