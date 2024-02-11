Bayburt Kültür ve yardım Derneği 21 Şubat Kutlamaları için yapılacak olan Bayburt Gecesinin biletlerini Dernek Başkanlarına teslim etti.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş 21 Şubat Kutlama programının detaylarını anlattı. Genel Başkan Hicabi Durmuş 21 Şubat Şehitlerimizi anmak için 106 Hatim okunduğunu ve 21 Şubat Çarşamba günü Eyüp sultan Camiinde öğle Namazı sonrası Mevlidi şerif okunacağını belirtti.
Dernek Başkanları istişare ve Biletlerin dağıtımı İstanbul Bahçelievler Abdurrahim Karakoç Kültür merkezinde Kahvaltı programıyla gerçekleşti.
Programa Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi
Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Özhan
Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi Muhtarı Bayram Kırmızı
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk
Sultangazi Bayburt Dernek Başkanı Ercan Saymaz
Sancaktepe Köyü Dernek Başkanı Şaban Türk
Yolaltı Köyü Dernek Başkanı Erdinç Demirer
Alapelit Köyü Dernek Başkanı Köksal Tosun
Saraycık Köyü Dernek Başkanı Kemalettin Öztürk
Bağcılar Çınar Mahallesi Muhtar adayı Murat Yerli
Tomlacık Köyü Dernek Başkanı Celal Taşdemir
Taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Erkul
Çatalçeşme Köyü Dernek Başkanı Cem Kaya Ilgaz
Karayaşmak Köyü Dernek Başkanı Erol Atasoy
Aydıncık Köyü Dernek Başkanı Yaşar Dinçer
Alıçlık Köyü Dernek Başkanı Reşat Pala
Yukarı Kırzı Köyü Dernek Başkanı Şeref Durmuş
Danişment Köyü Dernek Başkanı Yener Pınar
Sırakayalar Köyü Dernek Başkanı Erdoğan Türk
Güzelce Köyü Dernek Başkanı Gürbüz Uçar
Dağtarla Köyü Dernek Başkanı Bayram Kırmızı
Sakızlı Köyü Dernek Başkanı Suat Çelik
Petekkaya Köyü Dernek Başkanı Ahmet Özhan
Masat Köyü Dernek Başkanı Mücahit Köse
İğdir Köyü Dernek Başkanı Ali Kacır
Helva Köyü Dernek Başkanı Mikail Kocabey
Çiftetaş Köyü Dernek Başkanı İlyas Çavuşoğlu
Kurbanpınar Köyü Dernek Başkanı Kadir Gül
Ağören Köyü Dernek Başkanı Mehmet Karakullukçu katıldı.
Kahvaltının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.