Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 19. Geleneksel Köylerarası Futbol Turnuvasının Finali İstanbul Kağıthane’de Turnuvanın 7.haftasında Final Maçında Kalecik-Çayıryolu Maçıyla sona erdi.

Final Maçında Kalecikspor,Çayıryoluspor Maçının galibi 1-0 ‘la Çayıryoluspor oldu.

Final Maçı öncesi Turnuvanın sponsorlarına ve Turnuvaya katkısı olanlara Plaketleri takdim edildi.

Çekişmeli geçen Müsabaka Ekintürk Tv’den Canlı olarak yayınlandı.Final Maçını Antrenör Turan Yılmaz ve Bayburtgündem Gazetesi Yazı işleri Müdürü Bayram Ağdağ anlattı.

Turnuvanın final maçında Çayıryoluspor Şampiyon olurken Kaleciksporspor Turnuvanın ikincisi ve Bayrampaşa spor Turnuvanın en centilmen takımı oldu.

Enes Musullu Turnuvada en çok gol atan futbolcu oldu.Musullu 14 Golle Turnuvanın gol kralı oldu.

Turnuvanın ikincilik Kupası Kaleciksporun oldu.

Final Maçının galibi Çayıryoluspor Futbolcu ve Taraftarları maç sonrası büyük sevinç yaşadılar.Geçen yıllarda final oynayan çayıryolu ikincilikle yetinirken bu yıl Şampiyon olmanın sevincini yaşadılar.

Şampiyonluk kupasını Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş verdi.Ateş ve Arpalı Belediye Başkanı Futbolcuların Madalyalarını takdim ettiler.