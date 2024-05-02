11 Köyün katılımıyla yapılacak olan Futbol turnuvasında Kuralar çekildi. Futbol Turnuvanın açılışı 5 Mayıs Pazar saat 15.00’te İstanbul Mahmutbey stadında tüm takımların katılımıyla başlayacak. Turnuvanın açılış Maçı için Stat ‘da Kur’a çekilerek belirlenecek olan iki takım açılış maçını oynayacak.

20.Köylerarası Futbol Turnuvasının, Turnuva Komisyonu belirlendi. Futbol Komisyonunun Başkanı Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkan yardımcısı Ünal Yaşaroğlu oldu.

Kura çekilişinde Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, bu yıl 20.sini düzenlediğimiz Köyler arası Futbol Turnuvasının önemine vurgu yaptı. Bayburtlu hemşerilerimizin bir araya gelmelerine vesile oluyor. Tanışmak ve kaynaşmak için bu çok önemli bir fırsat.

Gençlerimiz arasında oluşana dostlukların değeri bilinmelidir. Aynı Köyden gençlerin bile bu büyük metropolde bir araya gelemedikleri, Turnuva sayesinde her köy yaklaşık 3 ay bir araya gelerek turnuva sayesinde tanışıp kaynaştıklarını belirtti.

Turnuvanın centilmenlik içerisinde geçmesini diledi.

Futbol Komisyonu Başkanı Ünal Yaşaroğlu da konuşmasında Turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyerek takımların asıl gayesinin Hemşerilerimiz arasında birlik ve beraberlik oluşturmak olmalıdır dedi. Tüm takımlarımız Bayburt’tur. Öncelikle bunun şuurunda olarak centilmence mücadele ederek sporun ruhuna uygun Bayburtluya yakışır bir turnuva olmasını temenni ediyorum dedi.

Turnuva çekilişi Bağcılarda Dağtarla Köyü Derneğinde gerçekleştirildi. Dağtarla Köyü Dernek Başkanı Bayram Kırmızı Turnuva çekilişi için katılan Dernek Başkanlarına ikramda bulundu.

11 Köyün katılımıyla yapılacak olan Futbol turnuvasında Kuralar çekildi Fikstür oluştu.2 Guruptan oluşan turnuvanın ilk Maçları 5 Mayısta oynanacak. Açılışın ardından İlk Maçın hangi takımlar arasında oynanacağı açılışta çekilecek kurada belirlenecek.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 20.Geleneksel Köyler arası Futbol Turnuvası 8 hafta sürecek.

Kura çekilişinde guruplar şu şekilde oluştu.

A Gurubu

1.Ağörespor

2.Taşçılarspor

3.Saraycıkspor

4.Sırakayalarspor

5.Akşarspor

B Gurubu

1.Yakupabdalspor

2.Konursuspor

3.Kalecikspor

4.Ballıkayaspor

5.Çayıryoluspor

6.Gökçederspor