Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 19.Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadı ve Örnektepe Kağıthane stadında üçer Maç oynandı. Saat 17.00’de Başlayan Maçlar akşam saat 23.00’de sona erdi.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 19.Geleneksel Futbol Turnuvasında önümüzdeki hafta gurup eleme maçları oynanacak.Kağıthane Nurtepe stadında oynanacak.
Bu haftaki elemelerden sonra,Çeyrek Final,Yarı Final’in ardından Final Maçıyla Turnuvanın Şampiyonu belli olacak.
3.Haftanın Oynanan Maçları,Kağıthane Nurtepe Stadı
1. Maç: Kalecik – 4 Ozansu- 4
2. Maç: Taşçılar- 1 Çayıryolu 4
3. Maç: Saraycık-3 Gökçedere 2
3.Haftanın Oynanan Maçları,Kağıthane Örnektepe Stadı
1. Maç: Bayrampaşa- 4Yakupabdal 4
2. Maç: Güneşli- 3 Işıkova0
3.Maç: Akşar-0 Ağören 3