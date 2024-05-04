20.si düzenlenen Geleneksel Bayburt Kültür ve Yardım Derneğini Köyler arası Futbol Turnuvası açılışı Bağcılar Mahmutbey stadyumunda yapıldı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 20. Geleneksel Futbol Turnuvası Bağcılar Mahmutbey Stadyumunda başladı.11 Köy Takımının katıldığı Futbol Turnuvasının açılışı bu gün yapıldı.

Turnuva Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

2 Guruptan oluşan Turnuvada, Geleneksel Bayburt Kültür ve Yardım Derneğini Köyler arası Futbol Turnuvasına, Ağörenspor, Taşçılarspor, Saraycıkspor,Sırakayalarspor,Akşarspor,Yakupabdalspor,Konursuspor,Kalecikspor,Ballıkayaspor,Çayıryoluspor,Gökçedere spor katıldı.

Turnuvaya katılımlarından dolayı Futbol Takımları Başkanlarına plaketler takdim edildi.

Turnuvaya sponsor olan işadamlarına,Turnuvaya desteklerinden dolayı plaket takdimi yapıldı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Geleneksel Futbol Turnuvasının 20.sinin sponsorları,Erkul İnşaat Halil İbrahim Erkul,Bayburt Seyahat,Başarı Hastanesi Hicabi Gökdereli,Sarıhan Bahçeşehir Kaya Sarıhan,Bayburtlu Rotbalans Şadi Kekeç,As Yapı İbrahim Pamuk,2000 Fırın,Güneş Hafriyat Zekeriya Turan oldu.

Turnuvanın açılışına Vali Osman Kaymak,Bağcılar Belediye Başkan yardımcısı Volkan Çakmak,Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker,Belediye Meclis üyeleri,Bağcılar Belediye Ulaştırma Müdürü Nejdet Akbulut, Dernek Başkanları ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Açılış konuşmasında ,Turnuvaya katılımlarından dolayı Dernek Başkanlarına ve Futbolculara teşekkür etti.

Durmuş Konuşmasında bu Turnuvaya katılan tüm takımlarımız Şampiyondur dedi.Turnuvada Köylerinizin yanında Bayburt’u temsil ediyorsunuz. Centilmenlik içinde bir yarış olsun. Burada kazanan Bayburt olsun dedi.

FOTOĞRAFLAR :SİNAN PURUT