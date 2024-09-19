Toplantının açılış konuşmasını yapan Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, yeniden oluşturulan kent konseyinin şehir adına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Kent konseyi, kentteki önemli aktörleri bir araya getiren bir platformdur. Kamu kurumlarının, sivil toplumun, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri ve muhtarlar kent konseyinde bir araya gelir. Kent konseyi, her türden farklılığa açık olarak bir kentin büyük buluşma arenasıdır” dedi.

Kent konseyinin, belediyenin bir birimi, müdürlüğü veya uzantısı olmadığını, sivil bir oluşum olduğuna dikkat çeken Selçuk, “Kent konseyi, belediyeyle yakın diyalog içinde olan ancak kendi duruşunu koruyarak kentin sorunlarının konuşulmasına, tartışılmasına ve çözümlerin takibinin yapılmasına katkı sağlayan bir kurumdur. Şehrimiz adına çok önemli olan bu platformu işler halde tutmalıyız” diye konuştu.

Şehircilik bilincinin, şehirde yaşama kültürüne sahip olmayı gerektirdiğini belirten Selçuk, “Adetlerimiz, geleneklerimiz, mahalledeki ve komşuluk bağlamındaki ilişkilerimiz kültürümüzü oluşturan öğelerdir. Ayrıca şehir kültürünün temel taşları; sevgi, saygı, hoşgörü, şefkat, merhamet, yardımlaşma, paylaşma, selamlaşma, adalet, duyarlılık, fedakârlık gibi kavramlardır. Kurulacak kent konseyinin ve oluşturulacak çalışma guruplarının bu kavramların gelişmesine katkı sunacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Hacı Bayram Veli’nin “Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur." sözünü anımsatan Selçuk, “Şehrimizi inşa ederken sizlerin görüşlerine ihtiyacımız var. Hepimiz bu şehri el birliği ile tarihi geçmişine uygun, günümüzün mimari özelliklerine ve çevremize ihanet etmeden gelecek nesillere gönlümüz rahat bir şekilde emanet etmeliyiz. Şehirle ilgili doğru kararların alınabilmesi için, şehrimizle bütünleşmiş kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın kent konseyi platformuna gerekli desteği vermeleri şarttır. Seçim yapıldıktan sonra işlevini kaybetmiş bir kent konseyinin şehrimize hiçbir katkısı olmayacaktır. Hepimizin kopmaz bağlarla bağlı olduğumuz bu kadim şehre borcumuz vardır. Seçilecek yönetime ve çalışma gruplarına belediyemiz adına başarılar diliyorum” İfadelerini kullandı.

Bayburt Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu’nda divan başkanlığını Bayburt İl Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney üstlendi.

Genel kurulda tek aday olan Eczacı Eyüp Artar Bayburt Kent Konseyi’nin başkanı seçilirken, 7 kişilik yürütme kuruluna ise oy birliğiyle şu isimler belirlendi: “Ahmet Çalışkan, Ayhan Köprücü, Mehmet Karslıoğlu, Ali Yıldırım, Maksut Erol, Bekir Demir ve Gökhan Demirhan”

Tüm genel kurul üyelerine ve kent konseyinin tekrar oluşturulmasını sağlayan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’e teşekkür eden Bayburt Kent Konseyi Başkanı Eyüp Artar yaptığı konuşmada, “Kent konseyinin varlığı şehrimiz adına çok önemlidir. Güzel bir çalışma ortamı yakalayabilirsek Bayburt’a faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah sizlerle birlikte başarılı bir çalışma ortamı sağlayacağız. Bizim burada yapacağımız en önemli icraat, istişare ortamını sağlamaktır. Sizlerle birlikte yapacağımız istişare sonucu Belediyemizin hizmet ve projelerine olumlu katkı sağlayacağımıza inanıyorum.” dedi.