Bayburt’ta çeşitli suçlara karışan,Kablo hırsızlığı ve birçok suçtan aranan şahıslar Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonuyla yakalandılar.

Bayburt İl Jandarma komutanlığından yapılan açıklamada:

2019-2020 yıllarında Bayburt genelinde meydana gelen (3) Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı olayının şüphelisi olarak tespit edilen ve Kocaeli ilinde ikamet eden şahıs ile İstanbul’da bulunan aranan şahısların yakalanması amacıyla Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonda, Hırsızlık olayının şüphelisi M.İ (Erkek-1994) Kocaeli ilindeki ikametinde yakalanmış olup, gözaltına alınmıştır. (Olay ile ilgili diğer 4 şüpheli Bayburt ve Erzurum illerinde yakalanmış, (3) FM olay aydınlatılmıştır.)

İstanbul’da bulunan aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan faaliyette (5) Dolandırıcılık, (1) Cinsel Taciz, (1) Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, (1) Parada Sahtecilik, (1) Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan olmak üzere toplamda (29) yıl (4) ay hapis cezası ile aranan (9) şahıs yakalanarak cezaevlerine teslim edildi.