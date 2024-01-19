Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Aile sosyal hizmetleri işbirliğiyle Okullardaki öğrencilere Meslek Tanıtımı ve Bilinçli Medya Kullanımına Yönelik Eğitim Faaliyeti sürdürdüler.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aile içi şiddet Müc. ve Çck.Ks. ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile müşterek, Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan Maden İlköğretim Okulunda bulunan (78) öğrenciye "Jandarma Meslek Tanıtımı ve Bilinçli Medya Kullanımı" konusunda eğitim verildi.

Öğretmene KADES uygulaması anlatılarak, uygulamanın telefonlarına yüklenilmesi sağlandı.