Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçmiş sezonlarda kulübümüzde oynamış olan 16 futbolcu ile bir teknik sorumlunun alacaklarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) uygulamış olduğu transfer yasağı, Bayburt Valimiz Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci ve yönetim kurulumuzun yoğun çabaları sonucu bugün itibarıyla kaldırılmış bulunmaktadır. Bayuburt'umuza, ülkemize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.

- Biri kaleci 5 futbolcuyla anlaşma sağlandı

Kulübün yaklaşık 2 milyon lira ödeyerek kaldırdığı transfer yasağı sonrasında teknik ekibin raporu doğrultusunda ihtiyaç olan bölgeler için 5 oyuncuyla anlaşma sağlandığı vurgulandı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Kulübümüz biri kaleci olmak üzere ihtiyaç duyduğumuz bölgeler için 5 futbolcuyla anlaşma sağlamıştır. Kulüp olarak tüm futbolcularımıza güvenimiz tamdır. Aramıza yeni katılan ve katılacak olan oyuncularımızla daha güçlü bir kadroyla sezonun ikinci yarısında bize inanan, güvenen camiamızın ve taraftarımızın yüzlerini güldürmek için elimizden gelen gayreti gösetereceğiz. Taraftarımızla el ele vererek inşallah ikinci devre alacağımız galibiyetlerle ligi en güzel yerde tamamlayacağız."