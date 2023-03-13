Bayburt İHH ve MEMUR-SEN Şimdi Dayanışma Vakti diyerek "Kadınlardan Kadınlara" adlı yardım kampanyası başlattı . Bayburt halkının yoğun ilgi gösterdiği kampanyada toplanan kadın malzemelerinden oluşan hijyen paketleri götürüldü.

Malatya'da çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışan Depremzedelere dağıtımı yapıldı.

Daha sonra Malatya'da bulunan koordinasyon Valisi olarak görev yapan sayın Cüneyt EPCİM'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde, büyük yıkım yaşanmıştı.Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için Tüm Türkiye’de olduğu gibi İlimizden Bayburt İHH ve MEMUR-SEN’in götürdüğü yardımlarla yaralar sarılmaya devam ediyor.