Bayburt İHH ve MEMUR-SEN Şimdi Dayanışma  Vakti diyerek "Kadınlardan Kadınlara" adlı yardım  kampanyası  başlattı .  Bayburt halkının yoğun ilgi gösterdiği kampanyada toplanan kadın malzemelerinden oluşan hijyen paketleri götürüldü.

Malatya'da çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışan Depremzedelere dağıtımı yapıldı.

Daha sonra Malatya'da bulunan koordinasyon Valisi olarak görev yapan  sayın Cüneyt EPCİM'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Pekmezci,8 Mart kadınlar gününü kutladı Pekmezci,8 Mart kadınlar gününü kutladı

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde, büyük yıkım yaşanmıştı.Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için Tüm Türkiye’de olduğu gibi İlimizden Bayburt İHH ve MEMUR-SEN’in götürdüğü yardımlarla yaralar sarılmaya devam ediyor.