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Filistin’e destek için Bayburt İHH öncülüğünde destek gösterileri yapıldı,Gıyabi Cenaze Namazı kılındı.

Filistin’de Şahadete Yürüyenler için Gıyabi Cenaze Namazı

Filistin’de Şehit olan Müslümanlar için,Bayburt’ta Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar Filistine destek ve dua için gıyabi cenaze namazı kıldılar.

Bayburt’ta Sivil toplum kuruluşları ve halk Yatsı Namazını Hacı Gıyasettin Şentürk Camiinde kıldıktan sonra Araç konvoyu oluşturdular.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edildi. Tekbir getiren vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attılar.

Bir çok Motorsikletli gurup Bayburt Caddelerinde Türk Bayrakları ve Filistin Bayraklarıyla İsraili protesto gösterisi yaptılar.

Bayburt İHH Başkanı İlhami Polat, "Siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, topyekun bir halk korkunç silahlarla bombalarla katledilmiştir. Gazze’de bugün tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmü yaşanmaktadır. Bütün bu baskı ve zulümlerin karşısında Müslümanlara özgürlük mücadelesinde direnmekten başka çare kalmamıştır. "

"Her birimizin yapacağı birçok şey var. Nesillerimiz Filistin davasından habersiz. Ailemize, çocuklarımıza bu haklı davayı anlatalım. Siyonist destekçisi ticari mallara ambargo artık bir bilinç halini almalı. Türkiye'de Siyonist uşakları ilk defa bu kadar pervasız oldu. Sanal mecralarda Filistin davasını her dilde anlatalım dedi.