Grand Manolya Düğün Salonu’nda saat 9.30’da başlayan kongrenin Divan Başkanlığını TESKOMB 12. Bölge Başkanı Mürsel Karataş, divan katip üyeliklerini ise Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ile Hacı Mustafa Akkuş yaptı.

Kongrede bir konuşma yapan Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, 4.5 yıl önce göreve geldiklerinde 600 üyesi olan kooperatifin 2022 sonu itibariyle üye sayısının 1200’e ulaştığını söyledi.

Göreve geldiklerinde ortaklara kullandırılan kredi miktarının 31 milyon olduğunu, 2022 sonu itibariyle de bu rakamın 133 Milyona ulaşarak toplam plasmanın 4 katını aşan bir rakama ulaştıklarını belirtti.

Yöney, konuşmasının devamında, “Biz 1200 kişilik kocaman bir aileyiz. Biz bu ailenin her bir ferdini eşit gördük, görmeye devam edeceğiz. Sizlerden aldığımız güç bugüne kadar yolumuzu çizdi, bundan sonra da çizmeye devam edecek. Bu hizmetleri yaparken desteklerini bizlerden esirgemeyen sayın Bölge Başkanımız Mürsel Karataş’a, Genel Başkanımız sayın Abdulkadir Akgül’e ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürü bir borç bilirim. Kongremize katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılarımı sunarım ifadelerini kullandı.

TESKOMB Bölge Başkanı Mürsel Karataş ise, Bayburt’un kendisi için ayrı bir önem arz ettiğini ifade ederek, “Plasman sıkıntısı Bayburt Kooperatifi için söz konusu değil. Bayburt esnafının yanındayız, tüm taleplerini karşılayacağız” dedi.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından divana iki liste sunuldu. Mevcut Başkan Halil İbrahim Yöney ile Gürşah Narin’in başkan adayı olduğu seçimlerde oylamanın şekli salona soruldu. Delegelerin büyük bir çoğunluğunun açık oy istemesinin ardından yapılan açık oylamada Gürşah Narin 15 oy alırken, kongreye katılan diğer delegelerin tamamı Halil İbrahim Yöney’e oy kullandı.

4 yıllığına göreve gelen Halil İbrahim Yöney’in yönetiminde Hacı Murat Okutmuş, Bülent Helvacı, Fethi Demir ve Halim Uçar görev aldı. Denetim kurulunda ise, Edip Kaymak ve Hüseyin Korkmaz yer aldı.

TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’ün mesajının da okunduğu kongreye TESKOMB Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Abdulkadir Develi, Bayburt’taki esnaf odaları başkanları ve delegeler katıldı.