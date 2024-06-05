İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin 2024 Yılı Devlet Yatırım Programına alındığını açıkladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Hizmetleri Birimi tarafından yapılan açıklamada ise 1984-1985 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen ve uzun yıllar hizmet veren İmam Hatip Lisesi okul binasında 2009 yılında güçlendirme yapıldığı ancak aradan geçen zaman içerisinde dönemin yapı malzemesi ve işçilik eksiklikleri dolayısıyla binada yapısal zafiyetler ortaya çıktığı belirtildi. Yapılan incelemeler ve gerekli analizler sonrasında binanın yıkılarak yeniden yapılması için devlet yatırım programına alınması yönünde talep oluşturulduğu ifade edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, sosyal medya hesabında Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin Devlet Yatırım Programına alındığını belirterek katkıları için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ve Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’a teşekkür etti.