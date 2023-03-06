Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük Deprem sonrası ,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın kolları,Depremzedelere yardım yapmak için,Depremin ilk gününden bu güne canla başla çalıştılar.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın kolları,Bayburtlu hemşerilerimiz tarafından hazırlanan yardımların bölgeye ulaşması için çalışmalarda bulunmuşlardı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın kollarının başlattığı “Çadır kentlerin Mutfak gereçlerini gönderelim ” kampanyası kapsamında toplantılar yapmaya başladılar.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın kolları ilk programını İstanbul Anadolu yakasında Ümraniye Bayburt Derneğinde kahvaltı programıyla yaptı.

Programda Depremzedelere gönderilecek olan Mutfak gereçleri için yardım topladılar.

İkinci programlarını İstanbul Avrupa yakasında Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Şubesinde yapacaklar.

Kadın dayanışmasıyla toplanan yardımlar Deprem bölgesine gönderilecek.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın kolları Başkanı Zeynep Nergis,Yardım kampanyasına destek olan tüm Hemşerilerimize ve programa katılarak Kadın dayanışması gösteren Bayburtlu hanımlara teşekkür etti.