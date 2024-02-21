Bayburt Kültür ve Yardım Derneği İstanbul’da 21 Şubat Şehitlerimizi anma programında Öğle Namazını Müteakip Mevlidi şerif ve Kuran okuttu.

21 Şubat Bayburt’un Kurtuluşu Bayburt’ta kutlanırken İstanbul Eyüp sultan Camiinde Eller semaya kalktı, Şehitlerimiz için dualar edildi.

Programa Bayburt Sivil toplum kuruluşları başkanları ve çok sayıda Bayburtlu hemşerimiz katılım sağladı.

Mevlit programının ardından Camii bahçesinde Cemaata Lokum ikram edildi.Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Yönetimi ,Program sonrası Mevlit okuyan Hocalara ve Misafirlere yemek ikramı yaptı.

Havanında güzel olması münasebetiyle Camii önünde şehitlerimiz yad edildi. Bayburt’taki Kurtuş programı konuşuldu.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği yöneticileri 25 Şubat’ta yapılacak olan geleneksel Bayburt 21 Şubat kutlamasının duyurusunu yaptı. Hemşerilerimizi salona beklediklerini ifade ettiler.