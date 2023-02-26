Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Avcılar Şube Başkanı Hayrettin Şimşek ve yönetimi Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Avcılar Şubesinde ku’an okuttular.

Programa Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi,Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan yardımcısı Muharrem Atsız,Bağcılar Belediyessi Park ve Bahçeler Müdürü Nejdet Akbulut,Dernek üyeleri,Köy Dernek Başkanları ve işadamları katıldı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Derneğimiz şubelerinde Hem Şehitlerimizi anmak hemde Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dualar ediyoruz dedi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Avcılar Şube Başkanı Hayrettin Şimşek ve yönetimi Program öncesi hemşerilerimize yemek ikramında bulundular.



