Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin ,Uluslar arası Dede Korkut Sempozyumuyla eş zamanlı olarak 20 Eylül,20 Ekim tarihleri arasında Ortaokul ve Lise düzeyinde “Özüm Sözüm Dede Korkut” Kompozisyon-Şiir ve Resim yarışması yapılacak.Yapılan Yarışmada her dalda , İlk Üçe giren öğrencilerin ödülleri Dede Korkut Sempozyumunun Yapılacağı “AKM” Atatürk Kültür Merkezinde takdim edilecek.

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin, Özüm Sözüm Dede Korkut” Kompozisyon-Şiir ve Resim yarışması için danışma kurulu toplantısı yapıldı.

İstanbul ve Bayburt’ta yaklaşık 5000 okulda Ortaokul ve Lise düzeyinde yapılacak olan yarışma için toplanan danışma kurulu Kadıköy’de sabah kahvaltısında kurul üyeleriyle bir araya geldiler.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş’un Başkanlık ettiği Danışma kurulunda toplantısına,MEMUR-SEN İstanbul İl Başkanı Talat Yavuz,KAMU-SEN İstanbul İl Başkanı Remzi Özmen, Prof.Dr İsmail Ekincioğlu, Prof.Dr Süleyman Kızıltoprak, Prof.Dr Mustafa.S.Kaçalin,Prof.Dr Abdulkadir Emeksiz,Doç.Dr.Elvin Yıldırım,Doç.Dr.Kürşat Yıldırım, Dr.Öğretim Üyesi Fethi Ahmet Yüksel,Doç.Dr.Asuman Orhan Varoğlu,Milli eğitim Şube Müdürü Yasin Gülşen ,İsmail Türk,Pınar Yaşaroğlu, Zeynep Kalander,Şaban Taş ve Bayburt Kültür ve Yardım Derneği yöneticileri katıldı.

Toplantıda danışma kurulu üyeleri Programın hedefi , etkisi ve düzeni hakkında görüş alışverişinde bulundular. Toplantısı hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.