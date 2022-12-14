DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt İlimizin simgesi olan ve ülkemizin en önemli nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri için harekete geçti.

Bayburt'a çok önemli yatırımlar yapan ve çiftçilerimizin sorunsuz bir sulama sezonu geçirmelerinde önemli rol oynayan DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt İlimizin simgesi olan ve ülkemizin en önemli nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri için harekete geçti ve beklenen imzalar atıldı. "Çoruh Nehri Ve Yan Kolları 2. Kısım İkmali" işinin yapım sözleşmesi, DSİ 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan ile yüklenici firma temsilcisi arasında imzalandı.

Sözleşmeye göre Çoruh Nehri üzerine 2 adet araç ve 2 adet yaya köprüsü inşa edilecektir. İş kapsamında ayrıca Çoruh Nehri'nin sağ ve sol sahilinde muhtelif taşkın kontrol imalatları yapılacak.