Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanlığı yasaya neden karşı olduklarını basın açıklaması yaparak açıkladılar.

CHP Bayburt İl Başkanı Adil Uzunhan;

"Baştan aşağı sansür ve otosansür teklifidir" diye nitelendirdiği kanun teklifi ile ilgili, "Saray iktidarı, Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son yasama yılını bir sansür ve otosansür yasası teklifiyle açtı. Ülkemizde demokrasinin, hukukun, eşitliğin ve özgürlüğün yeniden tesis edileceği 2023 seçimleri yaklaşırken; demokratik muhalefeti, basını, sivil toplumu ve halkı susturmaya yönelik yeni bir girişimle daha karşı karşıyayız.

Bu sansür teklifinin, seçimlere en fazla 8 ay kaldığı bir dönemde Meclis’te yasalaştırılmak istenmesi, seçimler yaklaştıkça iktidarını kaybedeceğini anlayan Saray’ın içinde bulunduğu korku ve acizliğin boyutunu göstermektedir" dedi.

İktidarın, 40 maddelik bu yasa teklifiyle, başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin, gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün altına son bir dinamit daha koymak istediğini söyleyen Uzunhan, "Öyle ki, teklifin 29. maddesiyle, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu” diyerek sınırlarının ve içeriğinin ne olduğu belirsiz yeni bir suç tanımı yapılmaktadır. Muğlak ve ucu açık ifadelerle, Saray yargısına ve iktidar partisinin bürokratlarına hangi bilginin halkı aldatmaya, korku ve endişe yaymaya yönelik olduğunu belirleme yetkisi verilecektir.

Aynı zamanda sosyal medyada yapılan eleştiriler, “dezenformasyon” olarak yaftalanabilecektir. “Hangi haber halkta korku ve endişe yaratır, hangi paylaşım kamu düzenini tehdit eder” sorusunun yanıtı ise yasa teklifinde yoktur. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilen bu muğlak suç tanımının kapsamı, Saray talimatıyla hareket eden yargı mensuplarının ve iktidar partisi bürokratlarının inisiyatifine bırakılmıştır" şeklinde konuştu.

CHP’nin karşı çıktığı yasa

Dezenformasyonla mücadele yasası başlıkları

1- İnternet medyası yasal bir zemine oturuyor..

2- İnternet medyası mensupları da basın kartı alabilecek. .

3-Yasayla birlikte çocuklar internetin olumsuz etkilerinden korunabilecek..

4- Kişilik hakları korunacak. .

5- Sosyal medya sitelerinin temsilci atama sorunları çözülecek. .

6- Yasalara uymayan platforma reklam vermeme cezası gelecek..

7- Haber içeriğinde süreklilik korunacak..

8- Kasıtlı olarak yalan haber üretmek suç teşkil edecek. .