Bayburt Vali Vekili Emine Dilce’nin yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkan Vekili Hasan Karakum, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, protokolün diğer temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı program renkli gösterilere sahne oldu.

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan salon programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, video gösteriler izlendi. Okul korosu tarafından günün anlamına uygun şarkılar seslendirilirken salonda Türk bayrakları dalgalandı.

Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı’nın sonunda “Şehitlerimize Vefa” konulu resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.