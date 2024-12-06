Konuya ilişkin yapılan uyarıda, soğuk havanın su sayaçlarına zarar verdiği, bu durumda soğuğa karşı herhangi bir yalıtımı olmayan su sayaçlarının belirli bir süre kullanılmadığında donduğuna dikkat çekildi. Açıkta bulunan su sayaçlarının koruyucu materyaller ile kaplanması gerektiği belirtilerek donan su sayaçları ile borulara kesinlikle ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Bayburt Belediyesi,Su sayaçları için don uyarısı yaptı
Bayburt Belediyesi havaların geceleri aşırı soğumasıyla birlikte su sayaçlarının donabileceğini belirterek, vatandaşları uyardı.
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