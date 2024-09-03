Mahallelerde yıkama ve toplu temizlik çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu minvalde cadde cadde, sokak sokak yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Mahallelerde ki faaliyetlerini yıkamayla sınırlı tutmayan ekipler aynı zamanda toplu temizlik çalışmasıyla etrafa gelişigüzel atılmış çöpleri bertaraf ederek olumsuz görüntüleri ortadan kaldırıyor.

Orta Refüjler, Yeşil Alanlar ve Mahallelerde Yabani Ot Temizliği

Yıkama ve dezenfektasyon çalışmaları ile toplu temizlik çalışmaları devam ederken mahallelerde göze hoş gelmeyen görüntülere son vermek adına yabani ot temizliği çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını belirli bir program dahilinde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında orta refüjler, yeşil alanlar ve mahallelerde ot biçme çalışması yürüten ekipler buradaki yabani otları temizleyerek hem estetik durmayan görüntülerin önüne geçiyor hem de olası alerjik rahatsızlıkların oluşması ihtimalini engelliyor.

Asfalt Uygulaması ve Kaldırım Yapım Çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise asfalt uygulaması ve kaldırım yapım çalışmalarını süratle sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde şehir merkezinde ve mahallelerde de yoğun mesailerine devam eden ekipler cadde ve sokaklarda bir yandan asfalt uygulaması gerçekleştirirken bir yandan da kaldırım yapım çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca istinat duvarı çalışmalarına da devam ediyor.