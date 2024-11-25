Kar yağışının başladığı akşam saatlerinden itibaren sahaya çıkan ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Karla mücadeleye sabahta devam eden ekipler bir yandan kaldırımlarda kar küreme çalışması yaparken bir yandan da ana arterler, mahalleler ve ara sokaklarda da kar temizliğini aksatmıyor.

Faaliyetlerini kar küreme ve kar temizliğiyle sınırlı tutmayan ekipler aynı zamanda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor.

Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Mete Memiş, "Belki de son yılların en yoğun kar yağışı ile karşı karşıyayız. Ekiplerimiz kar yağışının etkili olmaya başladığı akşam saatlerinden itibaren çalışmaya başlayarak gece boyu canla başla ara vermeden sürdürdüler ve halada karla mücadeleye devam ediyorlar. Ana arterlerde, mahallelerde, kaldırımlarda kar temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz şehrimizin tüm noktalarında görev başındalar." ifadelerini kullandı.