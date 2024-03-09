Bayburt Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu ve Bayburtlu Sanatçı Eda Saytaş’ın sahne aldığı ve yoğun ilgi gören programda konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “ Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Varlığımızın ve varoluşumun temel sebebi hanımefendilerin günü. Kimi zaman bir dost, eş, kardeş, arkadaş, yoldaş olan hanımefendiler. Bu güzel ortamda sizlerle bir arada olmanın derin mutluluğu içinde tekrar hoş geldiniz diyorum. İnsanlığın var olduğu günden beri ailenin temel taşı, yarını, umudu olan sizler geleceğimizin teminatlarını yetiştiren hanımefendiler bu güzel günde bu güzel seyir terasımıza renkli çiçekler gibi doldunuz sizler bu mutluluğu hak ettiniz. Kadınlar günü kutlanmaya başladığı günden bugüne Türkiye’mizde çok şeyler değişti. 1930’lar da dünyada henüz kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmemişken 1930’lu yıllarda ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmişti. 1936’larda milletvekili seçilme hakkını elde ettiler. Bu aslında milletimizin âli cenaplığını ve kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz güven duygusunun unsurudur. Peygamberimiz bundan 1500 yıl önce bir hadis-i şerifinde “Cennet annelerin ayakları altındadır” derken o ulvi havayı ne güzel ifade etmiş.” Sonra Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk “Kadınlar yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıktır” diyor. Onun için kadınlarımız bizim için hem milli hem de manevi değerlerimiz adına farklı bir konumdadır.” diye konuştu.

Kadınların milli mücadelede ki önemine de değinen Başkan Pekmezci “ İstiklal Savaşı’ndaki Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Şerife Bacılar bizim annelerimizdi. Bu mukaddes vatan toprağı için cepheye koşarken kadınlarımız bizim için her zaman baş tacıdır. Onlar bizim yarınlarımız umutlarımızdır. Sizler bizim gurur kaynaklarımızsınız. Bizim şehrimiz bir tarih ve kültür şehri, Bayburt’ta yeni parklar yapıyoruz. Yeşil alanlar oluşturuyoruz. Genç Osman Parkı, Şehit Nusret Parkını yeniden yaptık. Yeni yaptığımız bir park var ona da Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına 100 Yıl Parkı ismini verdik. Veli Şaban Çok Katlı Otoparkı’nı yaptık. Nasip olur tekrar bize teveccüh gösterir seçerseniz onun üzerine bir sinema salonu ve iş merkezi yapacağız. Bugün burada Bayburt tarihinin belki de en geniş restoran ve kafesinde bulunuyorsunuz ama yetmedi. Demek ki sizlere daha geniş mekânlar gerekiyor. İnşallah onu da yapacağız. Sizi ilgilendiren bir konuyu özellikle ifade etmek istiyorum. Yıllar boyunca çamaşır makinenizin, bulaşık makinenizin, ütülerinizin bozulduğu sert olan suyumuzu inşallah haziran sonu, temmuzun başlarında çok güzel bir hale getiriyoruz. Evlerinizde musluktan aktığında ve içtiğinizde inşallah mutlu olacaksınız. Sizin için ve Bayburt için ne düşünüyorsak en güzelini düşünüyoruz. Çünkü bu şehrin ve bu ülkenin gerçek sahipleri sizlersiniz. Onun için bu güzel terasta, bu güzel mekânda olmanızı arzu ettik. Çünkü burası Bayburt’un en güzel yeri ve size burası layıktır diye sizi buraya davet ettik. Burada sizlere bugünün anısına çekilişle çeşitli hediyeler takdim edeceğiz. Buradan ayrılırken en azından yanınızda güzel hediyeler götürün istedik. Şunu ifade etmek istiyorum: Bayburt sizlerle güzel. İnşallah sizler teveccüh gösterirseniz önümüzdeki sene sizler için daha güzel işler yapmanın mutluluğunu taşıyacağız.”ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Hükmü Pekmezci masaları tek tek dolaşarak misafirlerine hoş geldiniz dedi. Daha sonra sahne alan Sanatçı Eda Saytaş seslendirdiği şarkılarla dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Saytaş’ın performansının ardından kadınlar gününe özel hediye çekilişi gerçekleştirildi. Çekilişte misafirlere çeşitli hediyeler verildi.

Çekiliş sonrası sahne aldığı her programda büyük beğeni ve alkış alan Bayburt Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Koro seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle katılımcılara türkü dolu dakikalar yaşattı. Misafirler unutulmaz bir gece yaşarken koronun seslendirdiği hareketli türkülere halaylarla eşlik ettiler.

Kadınların dolu dolu bir 8 Mart geçirdiği programa Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, MHP Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Tülay İpek, kadın kurum amirleri, kadın stk temsilcileri, protokol üyelerinin eşleri ile Bayburtlu hanımlar katıldı.