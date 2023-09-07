Kış mevsimi öncesinde çalışmaları tamamlamak için yoğun bir mesai içinde olan ekipler asfalt uygulamalarını tamamlama yolunda önemli mesafe katetti.

Buralarda çalışmalarını asfaltla sınırlı tutmayan ekipler aynı zamanda ihtiyaç olan bölgelerde kaldırım yapımı da gerçekleştiriyor. Yeni yerleşim alanlarında ki yolların asfaltlama çalışmalarına da devam eden ekipler belirli bir program dahilinde çalışmalarını şehrin birçok noktasında devam ettiriyor.

Şingah Mahallesi’nde sona gelinen ve finişerle gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi alan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptığı açıklamada yoğun bir çalışma sezonunu geride bırakacaklarını belirterek “Bu yıl iş sezonunun açılmasıyla birlikte yoğun bir çalışma temposuna girdik. Şehrimizin çehresini değiştirecek projelerimizin hayata geçirilmesinin yanında mutat hizmetlerimizi de hummalı bir çalışma ile gerçekleştiriyoruz.

Şehrimizin neresinde hizmete ihtiyaç duyuluyorsa belirli bir program dahilinde oraya hizmetlerimizi götürüyoruz. Kış sezonu iyiden iyiye yaklaşmasına rağmen çalışma grafiğimizi hep daha yukarıya çıkarıyoruz. Şehrimizin çeşitli bölgelerinde yol ve kaldırım çalışmalarımız kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 7000 ton asfalt uygulaması ve 3500 metrekare bazalt kaldırım yapımı gerçekleştirdik. Bu rakamlar işler tamamlanıncaya kadar daha da artacak. Vatandaşlarımızın bu çizgimizi her zaman devam ettireceğimizden şüphesi olmasın.” İfadelerini kullandı.