Çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreninde BYTAT Şirket Müdürü Celal Yücel fabrika hakkında teknik bilgiler verdi.

Bu projeyi 15 milyon 500 bin TL bedelle Bayburt’a kazandırdık

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci törende yaptığı konuşmada, 15 milyon 500 bin TL bedelle Bayburt'a kazandırılan fabrikanın, 11 milyon 300 bin liasının Bayburt Belediyesi tarafından karşılandığını, 4 milyon 192 bin lirasının ise KUDAKA tarafından karşılandığını söyledi.

Fabrikanın Bayburt Belediyesi'nin istihdama yönelik ilk projesi olduğunu söyleyen Başkan Pekmezci, "Bu sene 260 ton malzeme aldık.

Önümüzdeki yıllar bu ürün kapasitemizi artıracağız. Önümüzdeki yıl üreticilerimize tohumları hibe olarak biz vereceğiz. Bu çalışmaya yapacağız" dedi.

Et Entegre tesisi yapıyoruz

Bayburtlulara layık olabilmek adına gece gündüz gayret ettiklerini ifade eden Pekmezci, aynı alanda keşif bedeli 10 milyon TL olan et entegre tesislerini 20 gün içerisinde açacaklarını, Beyböyrek tesislerinin 20 gün sonra açmayı planladıklarını, yine 180 araçlık Velişaban Kapalı Otoparkı'nı da açılışını yapacaklarını kaydetti.

Başkan Pekmezci, içme suyu sertlik giderici projesinin de 20 Aralık 2022 tarihinde ihalesinin yapılacağını duyurdu.

Pekmezci hizmetlerin gerçekleşmesinde desteklerini sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye, Bakanlar Vedat Bilgin, Murat Kurum, Süleyman Soylu ve Mustafa Varank'a, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e, Milletvekili Fetani Battal'a, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'e, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven'e, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'e, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap'a, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise, fabrikanın üretiminin artarak ürünlerin ülke geneline yayılmasını ve BYTAT markasının milli ekonomiye katkı sunmasını temenni ettiğini belirtti.

Dua edilmesi ve fabrikanın gezilmesi ile devam eden tören, vatandaşlara ikramlarda bulunulması ile son buldu.